В Кировской области начинается период повышенной активности лосей

Вероятность встречи с диким животным значительно возрастает в весенне-летний период. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Кировских водителей просят быть бдительнее и осторожнее - начинается период повышенной активности лосей. Вероятность встретить их на дороге сильно возрастает. Весенне-летний сезон, в особенности июнь, наиболее опасен.

Региональное правительство просит кировчан быть особенно внимательными на опасных участках дорог, выделенных специальными знаками. Скорость движения на таких местах - не выше 70 км/ч. Если же вы заметили лося на дороге или обочине, следует медленно остановиться и включить аварийную сигнализацию. Продолжайте движение только после того, как животное уйдет!

На заметку сообщаем причины появления лосей на дорогах:

- в конце весны и начале лета самки с детенышами перемещаются по угодьям;

- годовалые лосята, которых отгоняют взрослые животные, начинают расселяться. Неопытные животные часто ведут себя непредсказуемо и могут даже кинуться пересекать оживленную трассу;

- летние грозы пугают молодых лосей, в результате чего животные выскакивают на дорогу;

- в жару мошки, комары и гнус досаждают животным, заставляя их искать водоемы и совершать большие переходы.