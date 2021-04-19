Кировчанин потратил на экстрасенсов 284 тысячи рублей

15 преступлений совершено по самой распространенной схеме: «Вас беспокоят из службы безопасности банка». Фото: Дмитрий Ахмадуллин

С 12 по 18 апреля 2021 года зарегистрировано 26 преступлений, совершенных в отношении жителей Кировской области с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Общий материальный ущерб составил более 8 миллионов 770 тысяч рублей. 15 преступлений совершено по самой распространенной схеме: «Вас беспокоят из службы безопасности банка», про которую уже сочиняют анекдоты, делают мультфильмы (такой мультфильм крутят пассажирам московского метро), а по Сети бродят списки остроумных ответов мошенникам. Общий ущерб от таких преступлений составил 5 006 751 рубль. 3 преступления совершены при использовании объявлений о продаже товаров, размещенных на различных сайтах, в социальных сетях. Например, 15 апреля было возбуждено уголовное дело по факту хищения у чепчанки 29 тысяч рублей. Потерпевшая увидела на одном из интернет-ресурсов объявление о продаже спортивного тренажера. Желая приобрести, она вступила в переговоры с «продавцом», который убедил ее разгласить реквизиты банковской карты, после чего, разумеется, снял оттуда все деньги. Еще одно преступление совершено под предлогом оказания «экстрасенсорных услуг». В полицию обратился кировчанин 1953 года рождения, сообщивший, что его обманули «целительницы» из телевизора. Кировчанин рассказал, что в конце марта по телевизору он увидел программу, где экстрасенс предлагал лечение. Мужчина позвонил по указанному номеру, ему пообещали «помочь избавиться от болезни». А затем начались многочисленные звонки мошенников: тó они просили «перевести деньги за кристалл», тó «за лечение экстрасенсом Евой», тó за то, «чтобы не платить налоги», тó за то, «чтобы закрыть счет». В общей сложности кировчанин перечислил преступникам 284 тысячи рублей.