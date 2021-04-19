Кировчан просят помочь в поиске 18-летнего молодого человека

Жителей Кировской области просят помочь найти пропавшего 18-летнего молодого человека. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кировской области просят помочь разыскать Халикова Данила Игоревича 2003 года рождения. В последний раз его видели 16 апреля. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост молодого человека около 190 см. Он имеет худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. Был одет в синюю спортивную куртку, кофту с капюшоном цвета хаки, черные штаны и синие кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52; 112; 02 (102).