Пятеро человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Кировской области

Основной удар пришелся на переднюю часть микроавтобуса. Фото: vk.com/gibdd43

В Оричевском районе в автомобильной аварии с микроавтобусом пострадали пять человек. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В субботу, 17 апреля, на 46 км автодороги Киров-Стрижи-Оричи произошла крупная автомобильная авария. По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Ford Transit врезался в «четырнадцатую». Основной удар пришелся на переднюю часть микроавтобуса.

- В результате ДТП пять человек получили травмы: три пассажира автомобиля Ford (две женщины, 44 и 56 лет, и 24-летний мужчина) и два пассажира ВАЗ-2114 (17-летний парень и 33-летняя женщина), - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация им не потребовалась.

С 16 по 18 апреля на территории Кировской области произошло 15 ДТП, в которых 1 человек погиб и 21 получили травмы.