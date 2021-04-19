Кировчан приглашают на премьеру спектакля «Тео - театральный капитан»

В кировском театре кукол 29 апреля состоится премьерный спектакль «Тео - театральный капитан». Фото: kirovkukla.ru

В кировском театре кукол им. А.Н. Афанасьева 29 апреля в 18:00 состоится премьера спектакля «Тео - театральный капитан». Кроме того, зрителей будет ждать еще одна приятная встреча. Все желающие смогут пообщаться с автором сказки о мышонке Тео - Ниной Дашевской и получить книгу с ее автографом.

Отметим, что на первом этаже театра кировчане смогут полакомиться вкусной продукцией от одного из предприятий города, а в фойе второго этажа насладиться живой музыкой.

Напомним, что «Тео - театральный капитан» - это история о приключениях мышонка Тео, который вместе со своей семьей живет в оперном театре. Он любит музыку, понимает ноты, знает, cколько нужно заниматься балерине и для чего оркестру дирижер. У него есть лучший друг Костя, который в любой момент готов прийти на помощь. Главная, пока несбывшаяся мечта Тео - увидеть море. Но это очень сложно, потому что он все время проводит в театре. Главный герой понимает, что для осуществления заветной цели ему нужно сделать что-то важное, а вот что именно- является загадкой.