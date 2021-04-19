«Несчастный случай»: в Кирове мужчина упал с балкона пятого этажа

Какое-то время мужчина держался за перила, а после сорвался вниз. Фото: vk.com/kirovmp

В Кирове произошло очередное жуткое ЧП: мужчина упал с балкона пятого этажа. Инцидент произошел ранним утром 19 апреля, около 04.20, в доме №32 по улице Зеленина. Информация об этом появилась в паблике «Место происшествия Киров».

Мужчину засняли на видео - скорее всего, жильцы соседнего дома. На кадрах видно, как он держится за перила какое-то время, время от времени слабо пытаясь подтянуться наверх. А через несколько секунд срывается и падает вниз. По словам очевидца, полиция приехала на место происшествия, но не успела предотвратить падение мужчины.

В пресс-службе кировского УМВД «Комсомолке» подтвердили факт произошедшего, добавив, что это был несчастный случай, по свидетельствам очевидцев. Ведомство сообщило, что мужчина остался жив, упав с балкона, но получил сильные травмы. Ему оказали доврачебную помощь и экстренно доставили в травматологию. К сожалению, кировчанин скончался в медучреждении, несмотря на все усилия врачей. По факту инцидента начали проверку.

Напомним, что это, к сожалению, не первое подобное происшествие в текущем месяце. В начале апреля мы писали о девушке, которая разбилась насмерть, выпав из окна высотки в микрорайоне Солнечный берег.