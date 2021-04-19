По просьбе жителей отремонтировали дорогу в Опаринском районе и тротуар в Кирове

Из-за жалоб, поступающих в правительство Кировской области, отремонтировали тротуар в Кирове участок дороги в Опаринском районе. Фото: kirovreg.ru

Жители Опаринского района пожаловались на разбитый участок дороги Речной – Северный в правительство Кировской области. Обслуживающая организация выехала на место и провела работы по замене плит. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Аналогичная жалоба поступила и от жителей областного центра. Кировчане посетовали на отсутствие тротуара на улице Рейдовой. Информацию перенаправили в администрацию города. В тот же день представители терруправления Первомайского района провели рейд и разъяснили ситуацию. По их словам, на участке проводился ремонт, после чего старые тротуары заменили на новые.

Отметим, что с 12 по 18 апреля 2021 года системой «Инцидент менеджмент» зафиксировано 338 сообщений. Большинство обращений связаны с благоустройством и ремонтом дорог и тротуаров.