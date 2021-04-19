Кировский предприниматель лишился обуви из-за отсутствия QR-кодов

У обуви отсутствовали средства идентификации. Фото: 43.rospotrebnadzor.ru

В Кирове индивидуального предпринимателя оштрафовали и лишили товара из-за отсутствия на 176 парах обуви QR-кодов, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Нанесение средств идентификации на потребительскую упаковку или на обувь является обязательным с 1 июля 2020 года, - пояснили в Роспотребнадзоре.

В связи с отсутствием средств идентификации на обувь был наложен арест, а в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ. В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 4 тысяч рублей, а также постановил уничтожить изъятую продукцию. Отметим, что постановление суда уже вступило в законную силу.