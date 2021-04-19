В Кировской области за минувшие выходные в пожарах погибли три человека

В субботу загорелся жилой дом на улице Молодежной в селе Мокино. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие выходные дни на территории Кировской области зарегистрировано 54 пожара, в которых погибло три человека, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- На данный момент следователями проводятся проверки по фактам пожаров, в результате которых погибли граждане, - сообщили в СК РФ по Кировской области.

В субботу, 17 апреля, загорелся жилой дом на улице Молодежной в селе Мокино. На месте происшествия спасателями обнаружено тело хозяина, скончавшегося, предположительно, от отравления продуктами горения.

Еще один пожар произошел 18 апреля в деревне Рудины Куменского района. Огонь вспыхнул в дачном доме. В результате происшествия погиб 65-летний мужчина.

В воскресенье, 18 апреля, трагедия случилась в Опарино, на улице Горького загорелся двухквартирный жилой дом. В результате ЧП погиб 61-летний мужчина.

- Во всех случаях, по предварительным данным, причинами пожаров могло стать неосторожное обращение мужчин с огнем при курении, - уточнили в СК РФ по Кировской области.

В настоящее время следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.