Уровень воды в Вятке поднялся на два метра от нулевого поста

За минувшие сутки вода в Вятке поднялась на полметра. Фото: admkirov.ru

Уровень воды в реках нашего региона продолжает подниматься. Так, в Вятке, в черте Кирова, за минувшие сутки он увеличился еще на 51 см. Теперь отметка от нулевого поста равна +218 см. Об этом сообщает городское управление гражданской защиты.

В кировской мэрии отмечают, что вода прибывает ровно, и подтопления территорий в ближайшее время не ожидается. Однако в то же время возможен выход воды на проезжую часть улицы Лесозаводской - в случае, если уровень поднимется до отметки в 3,3-3,4 метра от нулевого поста.

Напомним, что ледоход на Вятке в Кирове начался 16 апреля 2021 года. На многих реках региона вода начала прибывать еще раньше. Из-за паводков от «большой земли» отрезаны Зуевский, Кикнурский, Кильмезский, Нолинский, Советский и Афанасьевский районы, а также микрорайон Каринторф.