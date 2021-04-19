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Общество19 апреля 2021 12:14

В Кировской области за десять лет количество работающих снизилось на 75 тысяч

Регион расположился на 67 месте среди субъектов РФ по динамке рынка труда
Виктор КарповВиктор Карпов
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За три последних года занятость в целом по России упала почти на 1,7 миллиона человек.

За три последних года занятость в целом по России упала почти на 1,7 миллиона человек.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кировская область заняла 67 место в рейтинге российских регионов по динамике рынка труда. Об этом свидетельствуют данные предоставленные «РИА Рейтинг».

Согласно опубликованному исследованию, за три года в регионе число занятых рабочих мест сократилось на 38 тысяч, а за десять лет - на 75,2 тысячи.

- Рынок труда сейчас пополняют россияне, рожденные в конце в конце 90-х и в начале нулевых годов число, которых заметно ниже предыдущих поколений, выходящих сейчас на пенсию, - пояснили эксперты «РИА Рейтинг». - В итоге за три последних года занятость в целом по России упала почти на 1,7 миллиона человек, что свидетельствует о пропорциональном сокращении занятых рабочих мест.

В целом, как пояснили эксперты, за три года число занятых выросло в 14 регионах, а сократилось - в 70. Самая благоприятная ситуация сложилась в Московской области (+49 тысяч рабочих мест) и Краснодарском крае (+35 тысяч). Это субъекты с сильной экономикой и хорошей динамикой экономических показателей в последние годы. В конце рейтинга оказались республика Хакасия, Северная Осетия, Новгородская область и Дагестан.