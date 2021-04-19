В Кирове 19 апреля началась проверка теплосетей в четырех микрорайонах города

В квартирах четырех микрорайонах Кирова может побежать окрашенная вода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 19 апреля, в Кирове началась проверка на герметичность теплосетей ТЭЦ-5. У жителей четырех микрорайонов: Юго-западного, «Дружбы», Центрального рынка и Зонального института из крана может побежать вода желто-зеленого цвета.

Отметим, что краситель «Уранин А» безопасен для человека и окружающей среды. Его используют для выявления неполадок в работе системы водоснабжения. Своевременное обнаружение дефектов позволяет оперативно выполнить ремонт и избежать отключений.

Напомним, что это уже не первая проверка теплосетей с помощью красителя. Так, в жилом доме на улице Стахановской 1, удалось выявить сбой в работе индивидуального теплового пункта.

При обнаружении у себя окрашенной воды жителей города просят сообщить в диспетчерскую службу «КТК» по телефону 716-716 либо оставить сообщение на сайте.