В Кирове осудили пенсионера, который насмерть забил свою жену

Мужчина отправится на девять с половиной лет в колонию строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове вынесли приговор 67-летнему мужчине, забившему насмерть свою жену. Теперь он отправится в колонию строгого режима. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла в минувшем году, в ночь с 24 на 25 июля. Кировчанин выпивал вместе со своей 65-летней женой в собственной квартире, и в какой-то момент между пьяными супругами вспыхнул конфликт. Женщина от ревности начала оскорблять мужа, чего тот, с его собственных слов, не мог вынести, и в ответ кинулся на нее с кулаками. Как установило следствие, он нанес жене не менее 58 ударов по голове и всему телу. Несчастная скончалась на месте от полученных травм.

На допросе мужчина признал свою вину. Ему вменили «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Суд вынес приговор: девять с половиной лет колонии строгого режима.