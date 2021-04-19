Статистика по COVID-19 в Кировской области: на стационарном лечении находятся 1242 пациента

У 970 кировчан болезнь осложняется пневмонией. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 19 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 74 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 17 заболевших.

На стационарном лечении сейчас находятся 1242 жителей области, у 1037 из них поставлен диагноз «коронавирус», 970 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 205 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 85 пациента, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2179 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2425 исследований на COVID-19.