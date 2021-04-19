Кировстат: за пять лет объемы введенного жилья в многоквартирном секторе сократились в два раза

Количество построенного жилья в расчете на 1000 жителей региона составило 366 кв. метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувший год в Кировской области сдано 460,4 тыс. кв. метров жилья, из них 22,5 тыс. кв. метров - на земельных участках. Количество построенного жилья в расчете на 1000 жителей региона составило 366 кв. метров, сообщили в Кировстате.

- Уже второй год подряд наш регион находится на нижней строчке рейтинга по данному показателю среди регионов Приволжского федерального округа. Лидирующее место в ПФО занимает Ульяновская область - там ввели 845 кв. метров на 1000 жителей, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в секторе многоквартирного домостроения объемы введенного жилья сокращаются с 2017 года. В минувшем году застройщиками сдано лишь 253 тыс. кв. метров жилых домов, что почти в два раза ниже уровня 2015 года.

Несмотря на неутешительные итоги года, исполняющая обязанности министра строительства Кировской области Ирина Кислухина осталась довольна проделанной работой. Ранее на пресс-конференции, которая была посвящена реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году, она поставила министерству четверку.

- Я постесняюсь сказать, что на отлично, но на хорошую четверку мы отработали точно, - подчеркнула и.о. министра строительства.