Дело жителя Оричей, который поджег своих знакомых, отправлено в суд

Дело мужчины, который поджог своих знакомых в Оричах завершено и передано в суд. Фото: Андрей АБРАМОВ

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя пгт. Оричи, который с особой жестокостью убил двух своих знакомых. Об этом сообщили в Следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что утром первого августа 2020 года на улице Южной в пгт. Оричи между подозреваемым и его двумя знакомыми произошел конфликт. Когда 28-летняя девушка и 21-летний молодой человек уснули, мужчина облил их бензином и поджег. Сам при этом спешно скрылся с места преступления. От полученных трав потерпевшие скончались в больнице.

Отметим, что результате совместной работы следователей СК и УМВД подозреваемого задержали 20 октября 2020 года. Свою вину мужчина признал. Дело по нему направлено в суд для вынесения приговора.