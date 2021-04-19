Россельхознадзор нашел продукты без документов в школе Оричевского района

На рис шлифованный длиннозерный в количестве 25 кг отсутствовал документ. Фото: rshn43.ru

В образовательном учреждении поселка Торфяной Оричевского района выявлены нарушения правил обращения крупы, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

- На рис шлифованный длиннозерный в количестве 25 кг отсутствовал документ, подтверждающий его качество и безопасность, - уточнили в ведомстве.

Отметим, что использование продуктов без сопроводительных документов является нарушением ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Выяснилось, что на момент проверки рис еще не был использован для приготовления. В настоящее время крупа в полном объеме возвращена поставщику.

Кроме того, кладовщик, допустивший приемку продукции без документов, привлечен к административной ответственности по ст. 7.18. КоАП РФ - «Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна». Должностному лицу может грозить штраф до двух тысяч рублей.