В Омутнинске предпринимателя оштрафовали за продажу просроченного мяса

Мясо, которое продавал предприниматель в одном из магазинов Омутнинска, оказалось с истекшим сроком годности. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В Омутнинске местного предпринимателя поймали на нарушении ветеринарного законодательства. Бизнесмен перерабатывал мясную продукцию и продавал ее в магазинах по всему району. По сообщению областного управления Россельхознадзора, в марте 2021 года к нему нагрянула внеплановая проверка.

В ходе ревизии выяснилось, что в одном из магазинов в райцентре предприниматель продавал свинину собственного производства без сопроводительных документов. К тому же, мясо было с истекшим сроком годности. Бизнесмена привлекли к административной ответственности за нарушение правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.

Суд рассмотрел дело предпринимателя 6 апреля. Наказанием стал штраф в размере трех тысяч рублей.