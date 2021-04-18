В Кирове пьяный водитель устроил ДТП на площади Маршала Конева

Кировчанин, будучи пьяным, въехал в чужую машину на стоянке. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове поймали пьяного лихача, устроившего ДТП на площади Маршала Конева. К несчастью кировчанина, он попался на глаза правоохранителям.

По данным пресс-службы кировского управления Росгвардии, инцидент произошел на днях около девяти часов вечера. «Субару», выезжая с автостоянки, врезался в припаркованную рядом «Киа». После столкновения из «японца» вылез мужчина и попытался скрыться на своих двоих, однако его остановили росгвардейцы, увидевшие такие кульбиты. Лихач перетрусил после встречи с правоохранителями и начал яростно отрицать, что вообще был за рулем. Тогда-то от него и учуяли резкий запах алкоголя.

Как оказалось позже, виновником ДТП оказался 47-летний кировчанин, причем ранее судимый. Мужчину передали сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства.