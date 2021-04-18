В Кирово-Чепецком районе машина утонула на затопленной дороге

Водитель не побоялся пересечь образовавшуюся лужу на автомобиле, но не вышло. Фото: vk.com/chepetskru

Половодье в Кировской области продолжает набирать обороты. Так, в Каркино начисто затопило дорогу после разлива реки Просницы. Так происходит каждый год, и всякий раз находится смельчак, пытающийся преодолеть это спонтанно образовавшееся озеро. Получается не у всех.

17 апреля в паблике «Чепецк.РУ» появилась фотография утонувшей машины. Нет, действительно - утонувшей. На опубликованном фото видна только крыша автомобиля. Пост разошелся и по другим пабликам, и комментаторы, знакомые с ситуацией, вовсю острят над беднягой-водителем и изумляются потопу:

- Три дня назад еще была дорога!

- Блин, дорогу перегородил, как сейчас ехать?

- Каким местом они думают, заезжая в эту лужу?

- Надеюсь, оно того стоило.

Одна из местных жительниц через пару часов сообщила в комментариях под постом, что машину удалось достать из мини-озера:

- Сегодня на УАЗе проезжали после того, как эту подводную лодку эвакуировали.

Судя по всему, и ее «экипаж» не пострадал.

Между прочим, на неделе произошел другой подобный случай. Недавно мы писали о том, что в Кирове улицу Московскую затопило талыми водами, и один смельчак решился форсировать образовавшуюся лужу аж на лодке.