«Горэлектросеть» опубликовала график отключений электричества в Кирове на 19 апреля

В большинстве домов электричество пропадет с самого утра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало новой рабочей недели, по традиции, ознаменуется отключением электричества. В понедельник, 19 апреля, ресурс пропадет в десятках домов кировчан. График отключений опубликовало АО «Горэлектросеть».

Под отключение попадут все четыре района города. В большинстве своем время отсутствия ресурса не превысит двух-трех часов - как в Нововятске, к примеру, где электричество пропадет в 8 утра и появится вновь спустя два часа. Но так повезло не всем. Несколько домов на улицах Карла Либкнехта, Милицейской, Азина и Дерендяева останутся без света на весь рабочий день. Так что советуем заранее зарядить все необходимые гаджеты.

Причина отключения - плановый или капитальный ремонт оборудования либо эксплуатационные работы. Организация приносит извинения за временные неудобства и надеется на понимание кировчан.

График отключений вы можете посмотреть на картинках ниже.

Под отключения попадут все районы города. Фото: geskirov.ru