В Кирове произошел пожар в деревянном доме на улице Красина

Огонь вспыхнул в здании в час ночи. Фото: vk.com/zlo43

Минувшей ночью, на 17 апреля, в Кирове произошел сильный пожар. В час ночи вспыхнул один из нежилых деревянных домов на улице Красина. Первая информация появилась в соцсетях. В паблике «Злой Кировчанин» один из местных жителей, пожелавший остаться анонимным, опубликовал видео горящего здания.

Горело, как в присказке - ясно, со всполохами и взрывами. Зарево пожара было видно далеко в городе. Естественно, что при виде такого зрелища кировчане начали задаваться вопросами, не пострадал ли никто. Ну и, конечно, злословить:

- Вятские приметы: если сгорела деревяшка, скоро появится многоэтажка...

- Давайте угадаем, кто будет застройщик?

- Все по регламенту, как обычно, пора уже привыкнуть. Схема отработана и проверена годами, зачем что-то новое изобретать?

- Ой, ну какое строительство? Два года стоит эта деревяшка, никому не нужная. Хоть бы снесли её поскорее, - попыталась воззвать к благоразумию одна из кировчанок.

Областное ГУ МЧС заявило, что в огне никто не пострадал - кроме припаркованного рядом автомобиля, который оплавился от жара. Из горящего дома удалось спасти одного человека. Потушить пламя полностью удалось в 02.40.

- В результате пожара обгорели стены, пол, потолок пристроя по всей площади, стена и кровля дома на площади 30 кв.м. Также оплавились задние фары, пластиковый бампер, спойлер у припаркованного рядом автомобиля ВАЗ 2115. К ликвидации последствий происшествия привлекались семь пожарных расчетов, - сообщили в пресс-службе ведомства.