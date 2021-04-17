Статистика по COVID-19 в Кировской области: 74 новых случая заражения за сутки

Диагноз «коронавирус» поставлен 1011 пациентам инфекционных стационаров. Фото: Артем КИЛЬКИН

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 16 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 74 новых случая заражения COVID-19. За это же время выздоровели 244 человека.

На стационарном лечении сейчас находится 1199 человек, у 1011 из них диагностировали коронавирус, у 939 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 188 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 83 пациента, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 336 (+1). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2168 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2545 исследований на COVID-19. За этот же период в Кировской области привили от коронавируса около 6000 человек, за весь период вакцинации - 103315.