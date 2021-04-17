Погода в Кировской области на 17 и 18 апреля: то солнечно и тепло, то пасмурно и ветрено

На второй день выходных возможен даже кратковременный дождь. Фото: Алексей ФОКИН

Погода никак не желает прийти к единому мнению. Наступившие выходные будут весьма отличаться друг от друга в этом плане. «Комсомолка» составила традиционный прогноз для кировчан с помощью сервиса rp5.ru.

Суббота, 17 апреля, порадует солнышком - небо обещает быть ясным весь день. Температура воздуха утром от +5...+7 градусов поднимется до +13 в течение дня. К вечеру вновь похолодает - до +8 градусов. Сильного ветра не прогнозируется, однако возможны порывы до 7 м/с. В общем и целом день обещает быть весьма неплохим, если бы не одно «но». В течение всего дня ожидается очень высокое атмосферное давление - до 758 мм ртутного столба. Метеозависимым людям советуем в этот день позаботиться о себе и исключить нагрузки сверх необходимых.

Воскресенье, 18 апреля, обещает стать совсем другим в погодном плане. Так, с самого утра местами по области возможен небольшой дождь. Погода будет облачной - солнышко выглянет лишь к 15 часам. Температура воздуха тоже не порадует: термометр покажет в этот день максимум +9 градусов. Порывы ветра могут достигать 12 м/с, так что лучше одеться потеплее. Что до атмосферного давления, то оно станет еще выше - до 759 мм ртутного столба.