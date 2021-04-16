«Ситуация некрасивая и неправильная»: на промплощадке в Озерках сжигают отходы

Жители Озерков жалуются на загазованность и неприятный запах гари уже очень давно. Фото: admkirov.ru

В микрорайоне Озерки на промплощадке сжигают по ночам отходы. Оттуда и жалобы местных жителей на дым и неприятный запах, причем преимущественно именно в вечернее время. Об этом рассказали в региональном министерстве охраны окружающей среды.

Минувшей ночью, с 15 на 16 апреля, ведомство провело рейд по территориям промзон в микрорайоне, причем с помощью квадрокоптеров. Техника и выявила открытое горение на одной из площадок. По мнению ведомства, одно из местных предприятий сжигает отходы по ночам.

Напомним, на загазованность жители Озерков жалуются еще с осени 2020 года. Проверки выявили нарушения на нескольких местных предприятиях. Работу одного из них даже пришлось приостановить на три месяца через суд. Общественники разработали систему датчиков, делающих замеры воздуха. В последнее время превышение взвешенных частиц (РМ10 и РМ2.5) в атмосфере увеличилось именно в ночное время. Ведомству долго не удавалось зафиксировать факты нарушений. И последний рейд наконец позволил их выявить.

- Ситуация очень некрасивая и неправильная, - заявила региональный министр охраны окружающей среды Алла Албегова. - Мы нацелены ее нормализовать и будем настаивать на том, чтобы деятельность предприятия была приостановлена.

Сейчас на территории предприятия работают специалисты ведомства совместно с работниками областного Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры.