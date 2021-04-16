Руководитель РСТ получил представление от прокуратуры

Прокуратурой Кировской области проанализированы результаты надзора за исполнением законодательства о тарифном регулировании в сфере энерго- и водоснабжения. Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура Кировской области внесла руководителю Региональной службы по тарифам (РСТ) представление из-за нарушений, выявленных в ведомстве, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В частности, РСТ не привела правовые акты в соответствие с федеральным законодательством. Кроме того, ведомство не в полном объеме обеспечило требование административного законодательства и нарушало закон при рассмотрении жалоб жителей Кировской области.

Кроме того, в прокуратуре рассказали о нарушениях, выявленных с 2018 по первый квартал 2021 года, в сфере тарифного регулирования и технологического присоединения к инженерным сетям.

- За этот период выявлено 283 нарушения закона. Для их устранения внесено 161 представление, принесено 27 протестов, направлено в суды 12 исковых заявлений, возбуждено 9 административных производств. К ответственности привлечено 33 виновных должностных и юридических лица.