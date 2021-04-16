Нолинчанин, случайно убивший знакомого, сядет на девять лет

Суд приговорил нолинчанина к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области осудили жителя Нолинского района. Мужчина по неосторожности убил своего знакомого. Об этом сообщили в областном Следственном комитете.

Трагедия произошла 2 марта 2019 года в Малмыже. 33-летний мужчина, будучи пьяным, затеял выяснение отношений со своим знакомым около местного кафе. К сожалению, одними словами не обошлось - нолинчанин сильно ударил оппонента по голове. Удар оказался слишком мощным, и пострадавшего пришлось срочно увезти в местную ЦРБ. Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.

Драчуна поймали и задержали. На жителя Нолинского района завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Суд вынес приговор: девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.