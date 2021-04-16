Половодье в Кирове 2021: на Вятке начался ледоход

Уровень воды в Вятке составляет 94 сантиметра к нулевой отметке. Фото: admkirov.ru

В Кировской области начался сезон паводков. Все больше рек региона освобождается ото льда. Так, около старого моста в Кирове от зимних оков освободилась Вятка. За минувшие сутки уровень воды в реке вырос на 64 см и составил 94 сантиметра к нулевой отметке, сообщили в управлении гражданской защиты.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на реках Кобре, Великой и Пижме появились проталины, а на Быстрице, Немде, Вое и Юге замечена подвижка льда. Из-за половодья закрылись многие переправы в удаленных районах области. Жители Зуевского, Кикнурского, Кильмезского, Нолинского, Советскиого районов, а также микрорайона Каринторф оказались отрезаны от «большой земли».