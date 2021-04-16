Глава Кикнурского района получил представление от прокуратуры из-за затопленного моста

Мост оборудован в 1989 году взамен деревянного. Фото: 43.mchs.gov.ru

Прокуратура Кикнурского района внесла представление главе администрации муниципального округа из-за затопленного моста через реку Большая Кокшага, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Мост оборудован в 1989 году взамен деревянного, является низководным, в результате чего ежегодно в период паводка подтапливается, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, резервный фонд муниципалитета на ежегодное устранение ЧС составляет всего 100 тысяч рублей. Данной суммы не хватает на обследование территории и содержание моста. Муниципалитет также не спешит решать вопрос об установке нового моста, с 2012 года примерная смета не составлялась.

Напомним, что из-за подтопления моста сразу три населенных пункта Кикнурского района остались без транспортного сообщения. На сегодняшний день имеется лишь один объездной путь - через село Шапта - протяженностью 26 км. Однако проехать по нему можно только на внедорожниках.