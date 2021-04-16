Годовая инфляция в Кировской области выросла до 5,7%

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2022 года. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Годовая инфляция в Кировской области увеличилась с 5,4% в феврале до 5,7% в марте 2021 года, сообщает отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

- Ускорение инфляции преимущественно связано с действием временных факторов - увеличением издержек производителей и снижением предложения на отдельных рынках, - пояснили в региональном отделении ЦБ РФ.

Основные показатели инфляции в Кировской области. Фото: cbr.ru

В среднем по России годовая инфляция в марте 2021 года составила 5,8%, а в Приволжском федеральном округе - 6,0%.

Аналитики отмечают, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2022 года.