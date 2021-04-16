Статистика по COVID-19 в Кировской области: в инфекционных стационарах находятся 1245 человек

В реанимации находятся 83 пациента, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 16 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 75 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровели 155 человек.

На стационарном лечении сейчас находится 1245 человек, у 1046 из них диагностировали коронавирус, у 979 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 199 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 83 пациента, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 335 (+1). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2238 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2547 исследований на COVID-19.