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Общество16 апреля 2021 11:22

Гендиректор ООО «Барс» заплатит 80 тысяч рублей штрафа за задержку зарплаты

Руководитель фирмы не выдавал деньги сотрудникам более полугода
Андрей Срегеев
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Собранные следствием доказательства суд счел достаточными.

Собранные следствием доказательства суд счел достаточными.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове осужден гендиректор ООО «Барс» за невыплату заработной платы своим сотрудникам, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

- Собранные следствием доказательства суд счел достаточными для назначения подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии с требованиями ст. 25.1 УПК РФ в размере 80 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Напомним, что за период с ноября 2019 года по июль 2020 года компания задолжала 48 сотрудникам 4 миллиона рублей. При этом руководитель ООО «Барс» имел реальную возможность выплачивать зарплату, но предпочитал тратить деньги на иные цели. На данный момент задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

Отметим, что по данным официального сайта строительной компании «Барс» и выписке из ЕГРЮЛ, генеральным директором фирмы является Меружан Игнатян.