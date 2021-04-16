В Нововятске 18 апреля пройдут «сплошные проверки» автомобилистов

Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нововятском районе сотрудники Госавтоинспекции проведут «сплошные проверки» автомобилистов, профилактическое мероприятие состоится 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД РФ по Кировской области.

- Профилактическое мероприятие предполагает остановку транспортных средств на заранее выбранных участках дорог в областном центре, - пояснили в Госавтоинспекции.

Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Как обычно, вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

За прошедшие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Кировской области задержали 33 нетрезвых водителя. Кроме того, инспекторам удалось пресечь 742 правонарушения.