На кировской парковке «ГАЗель» сбила человека

Грузовичок, проезжая мимо иномарки, врезался в пешехода, который в тот момент открывал дверь легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове «ГАЗель» наехала на 48-летнего мужчину. К счастью, тот отделался легким испугом. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 14 апреля, в 21.45, на парковке на улице Московской. По предварительной информации, «ГАЗель» врезалась прямо в пешехода, который в тот момент открывал дверь «Мицубиси Паджеро», припаркованной там же. Скорее всего, пассажир начал выходить из машины, не убедившись в безопасности этого действия, а грузовичок не успел затормозить.

Кировчанин в итоге, конечно, пострадал, но отделался ушибами. По информации ведомства, госпитализация мужчине не потребовалась.

Отметим, что это не единственный инцидент с пешеходами, произошедший за 14 апреля. Ранее мы писали об иномарке, сбившей семилетнего мальчика.