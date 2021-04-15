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Происшествия15 апреля 2021 18:18

На кировской парковке «ГАЗель» сбила человека

В момент наезда пострадавший открывал дверь стоящей рядом иномарки
Маргарита Акагиева
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Грузовичок, проезжая мимо иномарки, врезался в пешехода, который в тот момент открывал дверь легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

Грузовичок, проезжая мимо иномарки, врезался в пешехода, который в тот момент открывал дверь легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове «ГАЗель» наехала на 48-летнего мужчину. К счастью, тот отделался легким испугом. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 14 апреля, в 21.45, на парковке на улице Московской. По предварительной информации, «ГАЗель» врезалась прямо в пешехода, который в тот момент открывал дверь «Мицубиси Паджеро», припаркованной там же. Скорее всего, пассажир начал выходить из машины, не убедившись в безопасности этого действия, а грузовичок не успел затормозить.

Кировчанин в итоге, конечно, пострадал, но отделался ушибами. По информации ведомства, госпитализация мужчине не потребовалась.

Отметим, что это не единственный инцидент с пешеходами, произошедший за 14 апреля. Ранее мы писали об иномарке, сбившей семилетнего мальчика.

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