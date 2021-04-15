В Уржумском районе школьный главбух присвоила три миллиона рублей

Женщина увеличивала себе зарплату незаконным путем. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уржумском районе бывший школьный бухгалтер украла на работе почти три миллиона рублей. Теперь их придется вернуть. Информацию сообщает областная прокуратура.

Все началось в 2014 году, когда женщина, будучи главбухом в районной школе, решила слегка подправить свое финансовое положение. Пользуясь возможностями, данными ей по должности, она подделывала документы и проводила фиктивные кассовые операции, в результате чего ее зарплата была чуть больше, чем следовало. За три года накопилось немало - женщина успела украсть у родной школы больше 2,9 миллиона рублей. А когда все вскрылось, к ней пришли с вопросами.

Бывшего бухгалтера обвинили в присвоении вверенных денег с причинением ущерба в особо крупном размере. А после вынесения приговора прокурор подал в суд еще один иск - с требованием вернуть украденные деньги в муниципальный бюджет. Шаг признали законным и обязали кировчанку выплатить всю растраченную сумму казне родного района.