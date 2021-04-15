В Кирове в ближайшие три года новое освещение появится на 216 улицах отдаленных районов

В Кирове с мая месяца начинается реализация трехлетней программы по освещению отдаленных районов города.Фото: admkirov.ru

В Кирове в мае 2021 года начнется реализация трехлетней программы по оснащению системой освещения удаленных районов и микрорайонов старой застройки. Об этом сообщили в горадминистрации.

На эти цели в текущем году выделят свыше 13 миллионов рублей. Освещение должно появиться на 216 улицах в поселках Дороничи, Захарищевы, Садаковский, Ганино, микрорайонах Лянгасово, Чистые пруды и Коминтерн, а также селах Бахта и Русское.

Добавим, что в областном центре продолжается улучшение освещения улиц, пешеходных переходов и автобусных остановок. Заключен контракт на обустройство наружного освещения на 7 улицах:

- ул. Павла Садакова в п. Дороничи;

- 4-й Северный переулок в сл. Санниковы;

- ул. Полевая в п. Садаковском;

- ул. Щорса от ул. Ульяновской до границы города;

- ул. Урицкого от ул. Красноармейской до ул. Милицейской

- дорога от обхода Радужного до разворотного круга на ул. Строительной в сл. Кокуй;

- ул. Казанская от ул. Пролетарской до ул. Милицейской.