В Афанасьевском районе демонтируют понтонный мост через реку Каму

Движение по мосту ограничили с 15 апреля. Фото: afanasyevo.ru

В поселке Камский Афанасьевского района демонтируют понтонный мост. Связано это, конечно, с половодьем - уровень воды в Каме значительно вырос. Вскоре местным жителям придется переправляться на лодках. Впрочем, по сообщению главы района, это «штатная ежегодная ситуация».

По информации областного правительства, сегодня, 15 апреля, движение по мосту ограничили - начинаются работы по его снятию. Через пару дней жителей Камского начнут сплавлять на противоположный берег на лодках. Добраться на автомобиле до поселка все еще возможно - со стороны Удмуртии.

Магазины уже готовы к изоляции - их обеспечили необходимыми лекарствами и продуктами питания. Фельдшерские пункты, школа и объекты торговли продолжают свою работу. Муниципальная пожарная охрана будет готова прийти на помощь.

Между тем напомним, что в Каринторфе в схожей ситуации люди остались без достаточного количества продуктов, будучи отрезанными из-за половодья от «большой земли». Поставляемого провианта не хватает, а местный магазин не справляется с тем, чтобы обеспечить всех жителей.