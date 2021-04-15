В Кирове решили ситуацию с подтоплением дороги на улице Московской

Улицу затопило настолько, что проблему пришлось решать кардинально. Фото: vk.com/kirovmp

В Кирове на улице Московской минувшим вечером, 14 апреля, произошел самый настоящий потоп. Талые воды хлынули на проезжую часть у дома №168, в результате чего жителям города пришлось устраивать заплыв.

Самые креативные выбирались из ситуации с юморком - и ветерком. Так, к примеру, в паблике «Место происшествия Киров» опубликовали видео, на котором запечатлен мужчина, переплывающий препятствие на... лодке. Кировчанин привязал ее к чужой машине и так преодолел препятствие.

Жители города, как всегда, острят в комментариях на тему вятской Венеции и не вывезенного вовремя снега. Ликвидировать же неожиданный потоп послали сотрудников ГДМС. По словам кировской мэрии, участок дороги находится в низине, и его затопили талые воды. Работники компании-подрядчика решили открыть канализационный люк для отвода потоков.

К ночи на 15 апреля ситуация выправилась. Сейчас, уже днем, скопления вод на проезжей части не наблюдается.