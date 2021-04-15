Обувная фабрика заключила договор на 6 миллионов рублей с кирово-чепецкой колонией

Сшивать заготовки будут на 14 единицах швейного оборудования. Фото: Виктор Карпов

Исправительная колония № 11, расположенная в Кирово-Чепецке, заключила договор на производство и поставку верха обуви. Ориентировочная сумма контракта составляет 6 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФСИН по Кировской области.

Отметим, что в ИК-11 производят разнообразную продукцию как для обеспечения внутренних нужд колонии, так и под заказ - для исправительных учреждений области и других регионов. В промзоне исправительного учреждения располагаются несколько корпусов. В каждом из них находятся отдельные производства: изготовление мебели, деревообработка, пошив обуви и швейных изделий, изготовление стеклопакетов, производство сувенирной продукции и изделий из лозы. Гордость исправительного учреждения - мукомольное производство, на котором изготавливают пшеничную и ржаную муку, а также различные крупы.

- В последнее время спрос на производимую в учреждении продукцию растет, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН по Кировской области. - Это обусловлено тем, что качество товара соответствует всем предъявляемым требованиям. К примеру, для производства обуви в колонии есть необходимое оборудование: прессы, станки, швейные машины.