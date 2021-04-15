Жителя Свечинского района, стрелявшего по 12-летней девочке приговорили к 200 часам обязательных работ

Суд приговорил Свечинского стрелка, который стрелял в 12-летнюю девочку и ее маму к 200 часам общественных работ. Фото: genproc.gov.ru

Суд признал виновным 25-летнего жителя Свечинского района, который в ноябре 2020 года стрелял из пневматического оружия в 12-летнюю девочку и ее маму. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения двигался на своей машине по улицам пгт. Свеча. Затем, из хулиганских побуждений прямо из окна автомобиля дважды выстрелил из пневматического пистолета по проходящим мимо 12-летней девочке и ее маме. К счастью, никто из них не пострадал. Вскоре преступника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Мужчине назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ и возмещение моральной компенсации в размере 10 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.