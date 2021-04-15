Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки выздоровели 176 заболевших

В тяжелом состоянии находятся 89 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 15 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 76 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровели 176 человек.

На стационарном лечении сейчас находится 1294 человека, у 1096 из них диагностировали коронавирус, у 1027 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 198 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 89 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 334 (+1). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2242 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2507 исследований на COVID-19.