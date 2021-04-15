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Общество15 апреля 2021 10:25

В Верхнекамском районе управляющая компания задолжала своим сотрудникам более миллиона рублей

За задержку зарплаты организация заплатит штраф в размере 22 тысяч рублей
Алексей РомановАлексей Романов
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После вмешательства прокуратуры кирсинская управляющая компания погасила задолженность по зарплате своим сотрудникам более чем на миллион рублей.

После вмешательства прокуратуры кирсинская управляющая компания погасила задолженность по зарплате своим сотрудникам более чем на миллион рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Верхнекамском районе ООО «Кирсинская управляющая компания» не выплатила своим 117 сотрудникам заработную плату за январь 2021 года. Общая сумма задолженности составила более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

В связи с этим руководителю компании внесено представлении, а также возбуждено дело об административном правонарушении по ч . 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). В результате организации выписали штраф в размере 22 тысячи рублей. Перед всеми работниками погашена задолженность по заработной плате.