В Верхнекамском районе управляющая компания задолжала своим сотрудникам более миллиона рублей

После вмешательства прокуратуры кирсинская управляющая компания погасила задолженность по зарплате своим сотрудникам более чем на миллион рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Верхнекамском районе ООО «Кирсинская управляющая компания» не выплатила своим 117 сотрудникам заработную плату за январь 2021 года. Общая сумма задолженности составила более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

В связи с этим руководителю компании внесено представлении, а также возбуждено дело об административном правонарушении по ч . 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). В результате организации выписали штраф в размере 22 тысячи рублей. Перед всеми работниками погашена задолженность по заработной плате.