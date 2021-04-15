Половодье в Кировской области 2021: Реки региона одна за другой очищаются ото льда

Уже несколько рек Кировской области очистились ото льда. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области начинается сезон паводков. Все больше рек освобождаются ото льда. Так, по состоянию на 14 апреля, на реках Кобре, Великой и Пижме появились проталины. На Вятке, Быстрице, Немде, Вое и Юге замечена подвижка льда.

Отметим, что на большинстве водоемов области уровень воды за сутки поднялся от 3 до 33 см. На Чепце, Ярани и Вое - до 70 см. Реки Филипповка, Святица, Уржумка и Суна уже очистились ото льда.

Напомним, что из-за половодья закрылись многие переправы. Жители Зуевского, Кикнурского, Кильмезского, Нолинского, Советскиого районов, а также микрорайона Каринторф оказались отрезаны от «большой земли». Как сообщают в правительстве области, населенные пункты обеспечены необходимым запасом продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

Добавим, что в подтопляемых районах Кирова обустраивают наплавные тротуары. Их соединят между собой и проложат прямо к жилым домам.