В Кирове появились новые автобусы на маршрутах №23, 53 и 54

Новые машины уже вышли на кировские дороги. Фото: admkirov.ru

В Кирове появились еще 10 новых автобусов среднего класса. Машины на газомоторном топливе закупило Кировское АТП. Информацию сообщает горадминистрация.

Новый транспорт уже пустили в ход - половина машин вышла на улицы. Пойдут они по маршрутам № 21, 53 и 54, оставшиеся пять автобусов скоро присоединятся к ним. В салоне могут свободно разместиться 65 человек. Транспорт оборудован системами видеонаблюдения, кондиционирования воздуха и блокировки. Последняя не позволяет автобусу тронуться с места при открытой двери. Кроме того, он оборудован специальной системой книлинга: машина может наклониться в сторону остановки, если в салон хочет попасть маломобильный человек.

По информации горадминистрации, в текущем году автопарк АТП пополнился уже 15 автобусами среднего класса и двумя - большей вместимости.