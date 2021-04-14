Кировские водители смогут ездить на перекрестках по кругу

Кольцевая развязка может появиться на Октябрьском проспекте. Фото: admkirov.ru

В Кирове на четырех перекрестках планируют сделать круговое движение. Разработка проектно-сметной документации начнется в 2021 году, сообщили в пресс-службе администрации города.

Кольцевые развязки могут появиться на следующих перекрестках:

- Октябрьский проспект – улица Комсомольская;

- Октябрьский проспект – улица Карла Маркса;

- Октябрьский проспект – улциа Свердлова;

- улица Советская – улица Парковая (Нововятский район).

Кроме того, в 2021 году городские власти планируют установить и заменить 3,5 тысячи дорожных знаков, нанести 25 тысяч кв. м горизонтальной дорожной разметки, оборудовать лежачими полицейскими девять улиц и поставить 15 новых светофоров, а также установить на пешеходных переходах десять световых «зебр» и оборудовать шумовые полосы.