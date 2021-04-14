24-летний кировчанин признан виновным в издевательстве над ребенком

Кировчанин признан виновным в избиении пасынка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет собрал доказательства для предъявления жителю города Кирова обвинения в издевательстве над ребенком. Выяснилось, что молодой человек систематически избивал своего пятилетнего пасынка на протяжении 2019 года. На него завели дело по статье Уголовного Кодекса Российской Федерации «истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица».

Суд вынес мужчине приговор в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. До этого он уже был судим за незаконный сбыт и покупку наркотических веществ.

Напомним, что это не первый случай избиения детей за последний год в Кировской области. Ранее происшествия фиксировались в Советске и в Нолинске.