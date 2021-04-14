Кировчанин утонул во время подледной рыбалки в Слободском районе

Кировчанин утонул в Слободском районе во время подледной рыбалки. Фото: 43mchs.gov.ru

В понедельник, 12 апреля, в Слободском районе утонул кировчанин. Мужчина провалился в полынью во время подледной рыбалки. Находившиеся рядом с ним рыбаки не смогли помочь пострадавшему. Об этом сообщили в региональном ГИМС.

Отметим, что с повышением температуры, нахождение на водоемах становится опасным.Число несчастных случаев резко возрастает. Жителей просят воздержаться от выхода на лед. В случае возникновения несчастного случая нужно немедленно вызвать спасателей и до их приезда постараться оказать пострадавшему первую помощь.

Напомним, что на большинстве рек Кировской области зафиксировано повышение уровня воды. Так на Чепце, Филипповке, Быстрице, Пижме, Ярани и Вое он поднялся на 74 см за сутки. Кроме того из-за паводка жители Зуевского, Кикнурского и Кирово-Чепецкого районов остались отрезаны «большой земли».