В Котельниче осудят охотника, который случайно застрелил человека

Охотник не разобрался толком, что же он увидел, и выстрелил в человека. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Котельниче осудят охотника, по ошибке застрелившего человека. За причинение смерти по неосторожности мужчине грозит до двух лет тюрьмы. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 8 ноября 2020 года. 34-летний мужчина в тот момент находился на охотничьей вышке в поле близ деревни Бокалово. Заметив некий силуэт и решив, что это интересующая его дичь, он несколько раз выстрелил по предполагаемой цели. «Кабаном», однако, оказался человек. Как оказалось, в том месте курили двое мужчин, и охотник, не убедившись в том, что стреляет по животному, попал в одного из них. Пострадавшего доставили в больницу. К сожалению, медикам не удалось его спасти - мужчина скончался.

Стрелка задержали. Умысла убивать кого-то у мужчины не было. Однако его обвинили в том, что он не убедился в полной безопасности своих действий и должен был предвидеть подобные последствия. Сейчас расследование уголовного дела завершено и направлено в суд вместе с обвинительным заключением.