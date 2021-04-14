Половодье 2021 в Кирове : в Вересниках обустраивают наплавные тротуары

В Первомайском районе Кирова возводят наплавные тротуары. Фото: admkirov.ru

В Кирове в микрорайоне Вересники возводят наплавные деревянные тротуары. Как cообщили в горадминистрации, это связано с приближающимся сезоном паводков.

Отметим, что всего на территории Первомайского района обустроят 3,8 км таких тротуаров. Все участки конструкций будут соединены между собой и подходить прямо к жилым домам. Работы должны завершить до конца текущей недели.

Добавим, что такие тротуары должны появиться во всех подтопляемых районах. На их территориях установят аншлаги с телефонами экстренных служб и актуальной информацией об уровне подъема воды.