Кировская область получит 242 миллиона рублей на расселение аварийного фонда

Из аварийного жилья переселят более 600 человек.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
Фонд содействия реформированию ЖКХ принял решение о перечислении Кировской области 242 миллиона рублей на переселение граждан из аварийного жилья, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Выделенные средства пойдут на оплату контрактов на строительство пяти многоквартирных домов, которые планируют сдать до конца ткущего года. В них переселят более 600 человек.
- Новые дома для граждан, переселяемых из аварийного жилья, будут построены в Зуевском, Опаринском и Слободском районах, а также в городе Кирове, - уточнили в министерстве строительства Кировской области.
Добавим, что всего в 2021 году региональное правительство планируют переселить 821 человека из 433 жилых помещений.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кирове построят три многоквартирных дома для переселенцев из ветхого жилья. Один из них возведут в Лянгасово, а два других - в микрорайоне Урванцево. Читать.