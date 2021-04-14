Кировская область получит 242 миллиона рублей на расселение аварийного фонда

Из аварийного жилья переселят более 600 человек. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Фонд содействия реформированию ЖКХ принял решение о перечислении Кировской области 242 миллиона рублей на переселение граждан из аварийного жилья, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выделенные средства пойдут на оплату контрактов на строительство пяти многоквартирных домов, которые планируют сдать до конца ткущего года. В них переселят более 600 человек.

- Новые дома для граждан, переселяемых из аварийного жилья, будут построены в Зуевском, Опаринском и Слободском районах, а также в городе Кирове, - уточнили в министерстве строительства Кировской области.

Добавим, что всего в 2021 году региональное правительство планируют переселить 821 человека из 433 жилых помещений.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кирове построят три многоквартирных дома для переселенцев из ветхого жилья. Один из них возведут в Лянгасово, а два других - в микрорайоне Урванцево. Читать.